F1: Norris in pole in Messico, Ferrari con Leclerc in prima fila

Lando Norris ha conquistato la pole position del GP del Messico, ventesima tappa del mondiale di Formula 1. Il pilota McLaren ha chiuso le qualifiche davanti alle Ferrari di Charles Leclerc, che partirà in prima fila, e a quella di Lewis Hamilton, terzo. Quarto tempo per la Mercedes di George Russell, quinto il campione della Red Bull Max Verstappen. Solo ottavo il leader del mondiale, Oscar Piastri.