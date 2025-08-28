F1: Olanda; Hamilton, 'Fisicamente sono più forte che mai'
Il britannico cerca il riscatto con la Ferrari
Lewis Hamilton cerca il riscatto con la Ferrari nel Gp d'Olanda dopo il deludente gran premio in Ungheria. Ma il pilota britannico rassicura che fisicamente è al top per dare il meglio questo weekend: Nessun problema. Magari ci vuole un po' più di tempo per recuperare, ma sono più forte che mai - spiega ai microfoni di SkySport - Ho più muscoli, che generalmente è il contrario di ciò che avviene con gli anni che avanzano. Ma penso di essere lontano dal perdere colpi. Ma forse tra dieci anni la situazione peggiorerà".
