F1: Olanda; Leclerc, "l'obiettivo è tornare a vincere"

"Io ci crederò fino alla fine. Come abbiamo visto a Budapest, quando abbiamo conquistato la pole position, può succedere di tutto. Io credo che avremo altre sorprese nel corso della stagione. A Monza lo scorso anno abbiamo avuto una bella sorpresa. L'obiettivo è tornare a vincere". Charles Leclerc mette da parte la delusione e le polemiche per il Gran Premio di Ungheria e guarda al gran premio d'Olanda.

All'Hungaroring "sicuramente abbiamo imparato la lezione, abbiamo imparato questo - conclude il ferrarista ai microfoni di SkySport - E' stato un weekend dove anche le piccole cose fanno le differenze. In gara le piccole differenze sono andate contro di noi. In Ungheria abbiamo dovuto trovare una soluzione all'ultimo momento".