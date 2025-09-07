F1: Piastri 'scambio posizioni con Norris? Va bene così'

"Va bene così". È la risposta diplomatica, arrivata dopo una lunga pausa, di Oscar Piastri in riferimento allo scambio di posizioni con Lando Norris, ordinato dalla squadra dopo l'errore avvenuto durante il pit-stop del britannico che gli era costato il sorpasso del compagno-rivale. "Non so cosa sia successo ai box - il commento di Norris -, gli errori accadono e si commettono".