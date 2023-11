F1: Ryanair a Leclerc, serve un passaggio per Lourdes?

"Serve un passaggio per Lourdes, Charles?". Sul social X, Ryanair Italia ironizza su quanto è accaduto al pilota della Ferrari Charles Leclerc nel giro di ricognizione del Gp del Brasile a Interlagos, ultimo di una serie di episodi sfortunati, o negativi, tanto da far dire al driver monegasco "Mi servirebbe un viaggio a Lourdes". Così sul proprio social, il vettore aereo pubblica l'immagine di un sua carta d'imbarco di un volo di sola andata Brasile-Lourdes con il nome del pilota della scuderia di Maranello. Fra i dettagli che si vedono nell'immagine diffusa da Ryanair si nota il posto,16F, che è il numero del ferrarista sul musetto della sua vettura, e il codice di riferimento, 1INCD3N7, per ricordare la motivazione del viaggio.