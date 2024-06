F1: Sainz, è chiaro che dobbiamo migliorare su piste come questa

"Dobbiamo migliorare su questo tipo di circuito, con curve lunghe, curve medie e veloci, perchè da qui in avanti ci saranno più gare su piste come il Montmelò che come Montecarlo". E' la valutazione fatta da Carlos Sainz dopo il Gp di Spagna, che ha visto le Ferrari chiudere al quinto e al sesto posto. Se ieri lo spagnolo aveva affermato che le Rosse potevano aspirare al podio, l'andamento della gara non ha permesso ai due piloti di avvicinarsi a quell'obiettivo. "Red Bull e McLaren sono state di un altro livello in questa gara, e anche la Mercedes ha fatto un passo avanti, quindi inizia ad essere qualcosa su cui dobbiamo lavorare", ha insistito Sainz. "Ho fatto dei bei duelli, anche duri - ha proseguito -. All'inizio sono andato all'attacco cercando di sorpassare la Mercedes, poi abbiamo tentato di fermarci presto, con una strategia soft, medium e hard, che chiaramente non ha funzionato. Chi ha fatto soft, medium e soft è andato più veloce", ha sottolineato.