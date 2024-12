F1: Sainz saluta la Ferrari sui social '4 anni indimenticabili'

Messaggio denso di emozioni quello che Sainz ha postato sui social per salutare la Ferrari: "Quattro anni di momenti indimenticabili, celebrazioni, grandi battaglie in pista e grandi insegnamenti. Porterò sempre con me questi ricordi. Grazie Ferrari". A ringraziare il compagno di squadra spagnolo è anche Charles Leclerc, con il casco speciale realizzato per il Gp Abu Dhabi per salutare e celebrare il proprio compagno di squadra: "Muchas gracias Carlos".