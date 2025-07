F1: Silverstone; Leclerc,'ci sono problemi ma risolveremo'

"Non penso che quell'errore nell'ultima curva mi sia costato la pole position, dopotutto ho chiuso a 2 decimi da Verstappen. Sicuramente, però, mi ha tolto la prima fila. Mi sono stancato, però, di venire ogni volta al sabato e dire che c'è qualcosa che non è andata per il verso giusto. Alla fine conta solo che non sto trovando il feeling in qualifica con la macchina come avevo, per esempio, un anno fa". E' amareggiato, ai microfoni di Sky Sport, Charles Leclerc per il sesto tempo nelle qualifiche del gp di Silverstone.

"Abbiamo problemi che sono specifici che fanno sì che in qualifica diventi tutto molto più difficile -ha aggiunto il monegasco della Ferrari - Sono cose strane e sappiamo da dove vengono. Penso che abbiamo la soluzione. Sono problemi non legati al set-up e io dal mio punto di vista non sto facendo quanto dovrei al sabato. Sono meglio in gara, ma nella Q3 no. Devo lavorare su questo aspetto perchè di solito era un mio punto di forza".