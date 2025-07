F1: Silverstone; Verstappen 'pole mi darà carica per domani'

La pole position conquistata oggi a Silverstone è per Max Verstappen, la carica per dare il massimo domani durante la gara. "Oggi le qualifiche sono state complicate soprattutto per colpa del vento - le parole a caldo dell'olandese della Red Bull - In tutte e tre le manches è stato protagonista e, soprattutto, andava a cambiare a livello di direzione. Su una pista simile è ancor più difficile perchè le vetture sono sensibili. Ad ogni modo nel secondo tentativo della Q3 sono riuscito a mettere insieme un bel giro, sufficiente per la pole position. Questa è una pista vera e propria, devi spingere ad ogni curva ed essere convinto".

"Con la macchina abbiamo recuperato terreno dopo un venerdì non semplice - ha aggiunto il campione del mondo in carica - Siamo molto veloci in rettilineo con un carico aerodinamico particolare che, gioco forza, ci rende le curve più complicate. Vedremo domani come andranno le cose e, soprattutto, se pioverà. Le McLaren? Proverò a tenerle dietro. Questa pole position mi dà una grande spinta ed io ci proverò", ha concluso Verstappen.