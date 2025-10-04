Acquista il giornale
F1: Singapore; Russell in pole position

Anche Verstappen in prima fila. Poi Piastri e Antonelli

di Redazione Sport
4 ottobre 2025
George Russell ha ottenuto la pole position del gran premio di Singapore di Formula 1 che si corre domani sul circuito di Marina Bay. Al fianco della sua Mercedes, in prima fila, partirà la Red Bull di Max Verstappen. In seconda fila la McLaren di Oscar Piastri e la Mercedes di Kimi Antonelli. In terza fila Lando Norris e Lewis Hamilton. Settimo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc.

