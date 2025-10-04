F1: Singapore; Verstappen è il più veloce nelle terze libere

Max Verstappen su Red Bull, con il tempo di 1:30.148, è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del gran premio di Singapore di formula uno. Alle sue spalle la McLaren di oscar Piastri e la Mercedes di George Russell. Quarto tempo per Kimi Antonelli. Ottavo tempo per la Ferrari di Lewis Hamilton (investigato per infrazione di bandiera rossa) e decimo per la 'rossa' di Charles Leclerc. Alle 15 sono in programma le qualifiche per la pole position.