F1: Spagna; Piastri il più veloce nelle terze libere

Oscar Piastri è il più veloce delle terze prove libere del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota della McLaren ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc. Quarto George Russel con la Mercedes, davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Settimo Kimi Antonelli con la Mercedes. Nono tempo per Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Alle 16 si torna in pista per le qualifiche.