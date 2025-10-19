F1: Usa; partenza regolare, Verstappen in testa precede Leclerc

Partenza regolare nel Gp degli Stati Uniti, 19/a prova del mondiale di Formula 1. Max Verstappen, partito dalla pole position con la Red Bull, è scattato in testa e dopo i primi giri precede Charles Leclerc che ha superato in avvio Lando Norris con la McLaren. Quarto posto per l'altro ferrarista, Lewis Hamilton, che si tiene alle spalle per ora il leader del mondiale, Oscar Piastri, a sua volta tallonato dalle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli.