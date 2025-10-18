F1: Usa; Verstappen vince la gara Sprint a Austin
Russell e Sainz alle spalle dell'olandese e poi le Ferrari
Max Verstappen, su Red Bull, ha vinto la Sprint race del gran premio delle Americhe e guadagna altri 8 punti sulle McLaren. Sul circuito di Austin, l'olandese ha preceduto al traguardo la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz. Quarto posto per la Ferrari di Lewis Hamilton, quinta quella di Charles Leclerc. Subito fuori per un incidente alla partenza Lando Norris e Oscar Piastri coinvolti in un scontro con Hulkenberg.
