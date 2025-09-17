F1: Vasseur, a Baku ogni dettaglio può fare la differenza

"La squadra ha lavorato sodo per affinare la preparazione del weekend e le operazioni in pista e sappiamo che in gare come questa, su un circuito cittadino, ogni dettaglio può fare la differenza". Così il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, in vista del prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, il Gp dell'Azerbaigian che si correrà domenica prossima a Baku.

"Ci aspetta un fine settimana stimolante, col tracciato che combina lunghi rettilinei e un settore centrale molto tecnico - prosegue il manager francese -. Di solito le gare sono imprevedibili e ricche di opportunità e per questo è importante eseguire tutto alla perfezione e concentrarci per sfruttare al massimo il pacchetto a disposizione. L'obiettivo - conclude - è mettere insieme tutto per ottenere un risultato importante con entrambi i piloti".

Nelle precedenti otto edizioni della gara, la Ferrari ha ottenuto ben cinque pole position, nessuna vittoria e quattro podi, con secondi posti, l'ultimo dei quali l'anno scorso con Charles Leclerc.