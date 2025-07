F1: Vasseur 'macchina va ma oggi piloti hanno sbagliato'

"Fin dall'inizio abbiamo avuto un buon passo, c'è un po' di frustrazione per non aver messo insieme il giro nel Q3. Siamo migliorati, siamo più costanti. La macchina oggi c'era, ma i piloti hanno commesso qualche errore e non sono riusciti a mettere tutto assieme". Così ai microfoni di Sky Sport il team principal della Ferrari, Fred Vasseur.

"Siamo sempre più forti in gara che in qualifica, quindi siamo fiduciosi - ha aggiunto - Lewis era in vantaggio di un decimo fino all'ultima curva... Abbiamo fatto un passo in avanti in termini di prestazioni, ora dobbiamo fare l'ultimo giro migliore. Non è una questione strutturale, oggi è stata una questione di errori. Sono stati i piloti che non hanno messo tutto insieme nel giro decisivo. Dobbiamo lavorare su questo. Abbiamo fatto un passo avanti e questo è importante per domani. Può succedere di tutto".