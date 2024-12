F1: Verstappen diventerà papà, fidanzata Kelly Piquet è incinta

"Mini Verstappen-Piquet in arrivo, non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo". Il quattro volte campione del mondo annuncia sui social insieme alla compagna Kelly Piquet, in dolce attesa, l'arrivoi del suo primo erede. Insieme al messaggio c'è una foto della coppia con la mano sul pancino di lei. Per la figlia di Nelson Piquet si tratta del secondo bimbo, dopo Penelope nata nel 2019 dalla precedente relazione con l'altro pilota F1 Daniil Kvyat. Tra i tanti messaggi di felicitazioni anche quelli di Fernando Alonso e Marc Marquez.