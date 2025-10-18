F1: Verstappen, in gara serve di più per combattere McLaren

"Domani dovremo essere più precisi in assetto da gara per combattere le McLaren. Ci penseremo, abbiamo qualche idea su cosa possiamo fare". Max Verstappen non si accontenta della vittoria nella Sprint del Gp Usa per accorciare sulla vetta del Mondiale, e pensa gia' alla gara di domani. "La partenza è stata buona, poi c'è stata la Safety Car - ha detto il pilota della Red Bull - Ci sono voluti alcuni giri dopo l'ingresso della Safety Car per avere un ritmo decente, quindi dobbiamo capire cosa stava succedendo"