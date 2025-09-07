F1: Verstappen 'la Red Bull volava, esecuzione perfetta'

"La mia Red Bull volava. È stata una grande giornata per noi, un weekend incredibile. Un'esecuzione perfetta di tutta la squadra". È raggiante Max Verstappen dopo il successo a Monza, terza vittoria per lui nel Tempio della Velocità (come, tra gli altri, Prost e Barrichello) e 66/a in carriera.

"Abbiamo avuto un episodio sfortunato all'inizio - dice Verstappen in riferimento alla frenata lunga alla prima chicane che lo ho costretto a cedere la posizione a Norris, poi sorpassato dopo pochi chilometri - ma poi è filato tutto liscio".