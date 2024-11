F1: Verstappen, 'titolo a Las Vegas? Non sono il più veloce'

Interpellato sulle sue possibilità di vincere il mondiale di Formula 1 già questo fine settimana a Las Vegas, Max Verstappen ha preferito abbassare i toni: "Non è perché abbiamo vinto sotto la pioggia in Brasile (dopo oltre quattro mesi di digiuno, ndr) che tutto di colpo si è sistemato - ha detto l'olandese della Red Bull - Il successo mi ha messo in una buona posizione per il titolo (+62 punti su Lando Norris a tre gare dalla fine, ndr), ma devo anche essere realista sul fatto che non siamo ancora i più veloci",