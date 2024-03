F1:Bahrain; Sainz "tenuto il passo della Red Bull alla fine"

"Mi sono sentito molto bene oggi in pista. La partenza non è stata ideale, ma da quel momento ho gestito bene le gomme e sono riuscito a imporre il mio passo e a superare tre macchine per arrivare sul podio". E' soddisfatto il pilota della Ferrari Carlos Sainz per il suo podio nella prima gara della stagione in Bahrain. "Abbiamo anche tenuto il passo della Red Bull alla fine - aggiunge il pilota spagnolo - e questo è stato piacevolmente sorprendente. Non è ancora quello che vorremmo, ma rispetto all'anno scorso è stata una buona gara. Avevamo il piano di usare prima la soft e poi le hard perché con la dura ci troviamo meglio. Una volta che la si porta in temperatura si può spingere tanto. Il bello è poter giocare con le strategie. Arabia Saudita più adatta a noi? Vedremo. Ogni pista è diversa. Mi aspetto che McLaren e Red Bull, che andavo forte nelle curve veloci l'anno scorso, siano competitive. Ma anche noi siamo migliorate nelle curve ad alta velocità".