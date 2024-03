F1:Bahrain; Verstappen 'andata meglio di quanto ci aspettassimo'

"Credo che oggi sia andata meglio di quanto ci aspettassimo. La macchina è stata agevole da guidare con ogni mescola. Avevamo un ottimo passo. Guidare è stato piacevole, è stato un perfetto inizio d'anno, non poteva andare meglio". E' già alla stelle il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen per la sua vittoria nella prima gara della stagione in Bahrain. "Mi sono trovato bene in macchina, mi sentivo un tutt'uno con lei. Sono giornate speciali - aggiunge il campione del mondo olandese - perché non capita spesso che tutto sia così perfetto. La partenza è stata buona, la prima curva è un tornante stretto e devi difendere l'interno. Lo abbiamo fatto e poi ci siamo concentrati sulla nostra gara. La stagione sarà lunga, è bellissimo essere qui. Un paio di giorni di riposo e poi ripartiremo".