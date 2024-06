F1:Canada;out anche Ferrari Sainz dopo contatto Williams Albon

Una domenica da dimenticare per le Ferrari, costrette al doppio ritiro nel Gp del Canada: Leclerc a causa di un problema al motore, Sainz per i danni dopo un contatto con Albon al giro 55. La Rossa dello spagnolo va in testa coda, fatica ad uscire dall'erba e poi è costretta a tornare ai box. E ora c'è ancora una Safety Car. A ritirarsi, oltre alle Ferrari, anche Albon, Perez e Sargeant.