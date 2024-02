F1:Hamilton e accordo Ferrari 'nemmeno i miei genitori sapevano'

"Non ho parlato con nessuno. Non l'ho detto ai miei genitori fino al giorno dell'annuncio. Quindi, nessuno lo sapeva". Parlando nell'ambito della nuova serie di podcast della Bbc "F1: Back at Base", Lewis Hamilton è tornato a parlare dell'accordo che lo vedrà in Ferrari dal 2025: "Volevo davvero farlo per me stesso. In definitiva, dovevo scoprire cosa sarebbe stato meglio per me". "È successo tutto molto velocemente - aggiunge il pilota della Mercedes - e fondamentalmente conoscevo Fred [Vasseur, team principale Ferrari, ndr) da molto tempo. E per quanto mi riguarda, ero eccitato per il nuovo anno, ma senza sapere cosa mi avrebbe riservato il futuro e senza sapere per quanto tempo avrei corso, ma sapendo che mi sentivo super motivato ed entusiasta di continuare a correre". "Insomma - conclude il pilota inglese - l'opportunità è saltata fuori e mi sono detto: 'Ok, devo pensarci un attimo'. "Non ho avuto molto tempo per pensare, ho dovuto seguire il mio istinto e ho deciso di cogliere l'occasione".