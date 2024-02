F1:messaggi a sfondo sessuale, da Olanda nuove accuse per Horner

Si aggrava la posizione di Christian Horner dopo le prime accuse di comportamenti inadeguati da parte di una dipedente della Red Bull. A nemmeno 24 ore dalla presentazione della nuova RB20 per il mondiale 2024 di Formula 1 emergono dall'Olanda pesanti dettagli sulle accuse a sfondo sessuale che riguardano il team principal della scuderia campione del mondo. La notizia arriva dall'olandese De Telegraaf, secondo cui Horner è ora sempre di più al centro dello scandalo, dopo che nei giorni passati la vicenda sembrava essersi in qualche modo raffreddata. Lo scorso venerdì il boss della Red Bull Racing era stato ascoltato a Londra dai legali esterni ingaggiati dall'azienda austriaca. L'udienza durò 8 ore e Horner non ha mai mancato occasione di ribadire la propria completa innocenza. Ma oggi - come riporta la stampa olandese - emergono inquietanti novità. Sembra infatti che, dai dati delle app, il team principal della Red Bull abbia effettivamente inviato messaggi a sfondo sessuale e che lo abbia fatto per un periodo di tempo "considerevole". La stampa olandese aggiunge che Horner avrebbe tentato di "insabbiare" la vicenda. Il team principal della scuderia di Milton Keynes avrebbe offerto, tramite i propri avvocati, un accordo al giornalista che ha riportato la notizia. Il quotidiano olandese sostiene che gli avvocati dell'inglese abbiano inviato una lettera offrendo circa 760.000 euro. La proposta di "insabbiamento" - riporta il giornale olandese - sarebbe avvenuta nelle 24 ore successive alla richiesta di chiarimenti del giornalista nei confronti di Christian Horner, prima che la vicenda divenisse di dominio pubblico.