Fabio Cannavaro: "Calcio italiano amato nel mondo, ma servono nuovi stadi"

"Chi gira il mondo sa che il nostro paese è apprezzato per tantissime cose. La moda, la Ferrari, le macchine, il cibo ma la passione che trovo in giro per il mondo per il nostro calcio è veramente impressionante. Purtroppo il nostro problema sono le strutture, rispetto a quello che ho visto in giro per il mondo, sono veramente inguardabili, spero che al più presto si riesca comunque a costruire stadi nuovi". Così Fabio Cannavaro, Pallone d'oro e campione del mondo 2006, nel corso dell'evento inaugurale del Festival della Serie A in corso a Parma. Cannavaro sarà premiato nel pomeriggio come Legendary Player dalla Lega Serie A.