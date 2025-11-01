Fabregas 'Como poteva vincere,ma al Maradona fatto passi avanti'

"Sono contento fino a un certo punto, quando giochi così devi vincere, ma comunque abbiamo fatto un altro step in avanti contro un Napoli molto forte, che mi piace molto". Lo ha detto il tecnico del Como Cesc Fabregas dopo lo 0-0 al Maradona.

"Guardo tante partite del Napoli - ha detto Fabregas - e non ho visto nessuna squadra pressarla come fatto oggi da noi, abbiamo in campo tanti giocatori di 20 anni e questo deve essere rimarcato. Alla gente piace parlare dei 100 milioni spesi, ma Jesus Rodriguez non ha fatto neanche un anno da professionista e gioca bene con noi, non ci sono molte squadre che lo fanno è questa è una cosa che mi dà grande soddisfazione. Mi hanno emozionato, questa è la strada e dobbiamo continuare così".

Fabregas si gode l'ottimo avvio di stagione sapendo che il Como può ancora fare passi avanti: "Ci sentiamo - ha detto -una squadra che sta migliorando, ma c'è ancora tanto da fare per fare passi avanti, però so che quando sei un giovane calciatore ci sono tanti alti ma anche bassi, lo facevo anche io da giovane calciatore. Ma mi regalano tanto e io spingo perché loro sono di mentalità aperta e continuano a lavorare sempre di più. Per me è una fortuna, siamo dentro a un processo lungo".

Fabregas ha parlato durante e dopo il match con Conte, nervoso ma sempre legato al tecnico del Como che è stato suo giocatore al Chelsea: "E' un allenatore - spiega Fabregas - molto appassionato, devo dire che al Chelsea faceva cose molto diverse e questo dimostra che è un allenatore che si evolve, è molto feroce e vuole sempre crescere". Lo spagnolo parla anche del rigore tirato centrale da Morata e parato da Maksimovic: "sul rigorista - ha detto - ho vissuto tanti episodi personali e penso che lo debba tirare chi se la sente".