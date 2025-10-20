Fabregas discorso al Como dopo Juve, 'grande mentalità'
'Dall'alto sembra facile, ma in campo fate cose difficili'
"Voglio dire solo una cosa, sono molto orgoglioso di voi. Dalla tribuna guardi il calcio molto facilmente ma quello che avete fatto è stato molto difficile". Subito dopo la vittoria 2-0 contro la Juventus il tecnico del Como Cesc Fabregas ha voluto ringraziare già in campo i suoi giocatori facendo un discorso a caldo, ripreso in video pubblicato sui canali social del club lariano. "Vedete quello che abbiamo fatto - grida l'allenatore spagnolo - Abbiamo corso 1 minuto, 20 minuti, 10 minuti, non mi interessa: serve la fottuta mentalità per vincere in questo club, in questa squadra. Grazie mille. Continuiamo così".
