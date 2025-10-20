Fabregas discorso al Como dopo Juve, 'grande mentalità'

"Voglio dire solo una cosa, sono molto orgoglioso di voi. Dalla tribuna guardi il calcio molto facilmente ma quello che avete fatto è stato molto difficile". Subito dopo la vittoria 2-0 contro la Juventus il tecnico del Como Cesc Fabregas ha voluto ringraziare già in campo i suoi giocatori facendo un discorso a caldo, ripreso in video pubblicato sui canali social del club lariano. "Vedete quello che abbiamo fatto - grida l'allenatore spagnolo - Abbiamo corso 1 minuto, 20 minuti, 10 minuti, non mi interessa: serve la fottuta mentalità per vincere in questo club, in questa squadra. Grazie mille. Continuiamo così".