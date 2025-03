Federica Brignone consolida il primato in Coppa del Mondo con il quarto posto a Kvitfjell

In una gara quasi fotocopia di quella di venerdì, azzurre jet ai piedi del podio anche nella seconda discesa di cdm di Kvitfjell dando però ancora una volta l'ennesima dimostrazione di forza con Federica Brignone che vola in classifica generale vedendo sempre più vicina la sua seconda coppa del mondo. In una gara tiratissima in 1.31.69 ha vinto - primo successo in carriera dopo il sorprendente secondo posto di venerdì- la tedesca di 22 anni Emma Aicher. Seconda l'americana Lauren Macuga in 1.31.72 e terza l'austriaca Cornelia Huetter in 1.321.88. Poi c'è il solito pacchetto azzurro diviso in tre soli centesimi di secondo: Brignone 4/a in 1.32.02, la trentina Laura Pirovano 5/a in 1.32.03 e sempre a caccia del suo primo podio, mentre Sofia Goggia ha chiuso 6/a in 1.32.05. Con questo quarto posto Brignone mantiene non solo il primato nella classifica di discesa (con 384 punti contro i 368 di Huetter e i 350 di Goggia) ma soprattutto consolida quello in classifica generale portandosi a 1094 punti contro gli 867 della sua rivale svizzera Lara Gut- Behrami oggi 7/a. Sulla pista Olympiabakken, con cielo coperto e visibilità non perfetta ma con fondo buono e compatto per le temperature sotto zero, per l'Italia in classifica c'è poi il decimo posto della gardenese Nadia Delago in 1.32.35. E poi sua sorella Nicol 16/a in 1.32.67 (preceduta dall'americana Lindsey Vonn 15/a). Più indietro Elena Curtoni in 1.33.47 e Marta Bassino in 1.33.63. Domani la tappa norvegese si chiude con un superG.