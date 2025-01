Federica Brignone domina la prima manche dello slalom gigante a Plan de Corones

Federica Brignone é al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo di Plan de Corones. Dietro di lei la svizzera Lara Gut-Behrami e la svedese Sara Hector.

Per l'Italia, assente la piemontese Marta Bassino per una influenza che da tempo la perseguita, é invece finita fuori dopo il primo intermedio Sofia Goggia che ha perso stabilità inclinandosi troppo nel cercare di correggere la direzione su un dosso.

Le altre azzurre in classifica dopo la prova delle prime 40 atlete al via ci sono Asja Zenere al momento 20/a, seguita da Lara Della Mea e Ilaria Ghisalberti. Già fuori tempo massimo per la qualifica alla seconda manche invece la meranese Elisa Platino.

Con cielo sereno e solo parzialmente velato, si gareggia sul forte pendio della pista Erta ('Ripida') che dal grande comprensorio in quota di Plan dl Corones precipita nel cuore del paese ladino di San Vigilio di Marebbe. Il tutto con un fondo duro e compatto su un tracciato che parte velocissimo ed é seguito su un lungo muro da passaggi più tecnici, non facili da gestire e sui quali Brignone si é portata al comando.

Seconda, decisiva, manche alle 13:30.