Federica Brignone: "Ho affrontato l'infortunio con positività e serenità"

"A incoraggiarmi in questi mesi sono stata io stessa. Sono stata veramente sempre abbastanza positiva, ho affrontato la cosa con tanta serenità. Mi sono accorta che tutto il mio entourage era più scioccato di quello che ero io". Lo ha dichiarato Federica Brignone, campionessa del mondo di sci alpino, a margine di un evento a Milano per festeggiare i suoi 15 anni come testimonial di Banca Generali.

"Il mio entourage, la mia famiglia comunque loro ci sono sempre, sono delle persone super positive, e quindi come mi hanno sempre sostenuto anche questa volta ho avuto vicino la mia famiglia e i miei amici - ha aggiunto l'atleta, che a fine stagione ha subito un grave infortunio -. Però devo ammettere che tutta la gente che mi ha visto, anche i miei amici, erano veramente sorpresi di come ho reagito. Alla fine la mia migliore amica mi ha detto: ma cavolo tu ti sei distrutta e sei tu che tiri su noi? Alla fine quindi questo mi fa molto piacere".