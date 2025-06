Federica Brignone: Incerta la partecipazione alle Olimpiadi, priorità alla salute

"Proverò a essere alle Olimpiadi, sto lavorando per farcela, ma purtroppo non posso rispondere oggi se ci sarò e non potrò farlo tra un mese e mezzo. Obiettivamente la pressione la stanno mettendo più gli altri, io penso sinceramente che nessuno possa aver provato quello che ho provato io, ovviamente tutti vogliono, vogliono, vogliono, però in realtà il mio fisico è il mio fisico e io devo rispettarlo". Così la campionessa del mondo di sci alpino, Federica Brignone, a margine di un evento a Milano per festeggiare i suoi 15 anni come testimonial di Banca Generali.

"Sono abbastanza matura, dopo tutto quello che ho fatto nella mia carriera, mi conosco abbastanza bene e so che cosa è meglio per me o no e il mio primo obiettivo è la mia salute e questo continuerà a esserlo e non cambierà per le pressioni esterne. Se il mio fisico non ce la farà non ce la farà, io penso che ce la farà e sono molto positiva. Ma finché non tolgo definitivamente le stampelle non possiamo neanche capire che carico riuscirà a sopportare la mia gamba".