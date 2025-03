Federica Brignone vince lo slalom gigante di Aare, Sofia Goggia fuori pista

Federica Brignone ha trionfato nello slalom gigante di coppa Aare, in Svezia, mentre è uscita Sofia Goggia che era seconda dopo la prima manche. Brignone ha vinto nettamente la gara, col tempo 1.52.67, ottenendo il suo successo n.36, il nono stagionale che si avvicina al record di undici detenuto da Alberto Tomba. Goggia è finita in rotazione su un dosso mentre era al comando sul podio e così sul podio sono salite la neozelandese Alice Robinson (1.54.03) e l'albanese di origine italiana Lara Colturi (1.54.10). Nono posto per la svizzera Lara Gut-Behrami.

Per l'Italia - sotto il sole e su una pista con neve primaverile trattata con il sale per compattarla - in classifica c'è poi solo Roberta Melesi, 27/a e ultima delle classificate. Domani la tappa svedese si chiude con uno slalom speciale.