Federico Pellegrino quinto nello skiathlon ai Mondiali di sci di fondo a Trondheim

Quinto posto per Federico Pellegrino nella prova di skiathlon ai Mondiali di sci di fondo davanti agli oltre 25 mila spettatori presenti sulle tribune di Trondheim. Il campione valdostano, forte dell'argento conquistato nella sprint di giovedì, ha disputato una prova eccezionale ed è arrivato a soli due decimi da un bronzo che sarebbe stato clamoroso. Meglio di lui hanno fatto solamente i padroni di casa norvegesi: sul gradino più alto del podio è andato il favorito Johannes Klaebo, come di consueto abile ad allungare il passo nella volatona conclusiva alla quale si erano presentati tredici pretendenti. Alle sue spalle si sono presentati in quattro sulla linea d'arrivo, con Martin Loewstroem Nyenget argento, Harald Oestberg Amundsen bronzo e Jan Thomas Jenssen medaglia di legno.

Pellegrino, quinto, ha disputato una delle migliori gare della carriera. Sempre presente nelle posizioni di vertice, ha forse perduto leggermente il passo all'ingresso del rettilineo finale, quando è rimasto leggermente chiuso da un avversario. Costretto ad allargarsi per trovare spazio, ha riaccelerato per giocare le sue chances, un tentativo non premiato di un nulla.

"Sono molto felice perché sono riuscito a fare quello che dico sempre di dover fare: del mio meglio - ha detto Pellegrino -. Si tratta della sesta skiathlon della mia carriera, quindi sono contento. Viene il rimpianto di non aver creduto a sufficienza in me stesso, ma già a partire dalla Val di Fiemme i tecnici mi hanno spinto a provare questo format e, a giudicare dai risultati, non hanno sbagliato".

Appena fuori dalla top-20 altri due azzurri: Simone Dapra ha concluso ventunesimo, Davide Graz 23simo, più attardato Elia Barp 53simo.

Domenica 2 marzo il programma propone la disputa della skiathlon femminile con Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Maria Gismondi.