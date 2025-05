Fefè De Giorgi punta alla riconferma mondiale con l'Italia maschile di pallavolo

"L'obiettivo è riconfermarsi campioni del mondo: abbiamo questa occasione, cercheremo di coglierla". E' l'ambizione di Fefè De Giorgi, ct dell'Italia maschile di pallavolo.

"La Nazionale riparte bene, non ci saranno grandi stravolgimenti - aggiunge De Giorgi dal palco, durante la presentazione dell'estate azzurra in corso a Palazzo Lombardia -. Ripartiamo con il desiderio di evolvere e migliorarci, anche nei dettagli, abbiamo un percorso importante, c'è grande equilibrio, ci sono tante squadre forti, non c'è una squadra dominante, ci deve dare lo stimolo per andare a cercare i piccoli miglioramenti".

De Giorgi rivela anche quello che non esita a definire "messaggio fortissimo" dato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita al Quirinale dello scorso settembre. "Il suo pensiero - sottolinea - è stato uno stimolo: ha detto a tutti coloro che sono arrivati quarti alle Olimpiadi di non giudicare in modo negativo il risultato arrivato dopo aver fatto un percorso di eccellenza. E ci ha detto: se lavorate con impegno quante di queste medaglie di legno cambieranno colore?".