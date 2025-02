Feliciano López difende Sinner: "Squalifica di 3 mesi, ma lo sport è pulito?"

"Io ci credo Stan. E' chiarissimo che non abbia fatto nulla per migliorare le sue prestazioni, è stato provato". L'ex tennista spagnolo Feliciano López Díaz-Guerra replica così ad un altro ex, lo svizzero Stan Wawrinka che su X ha detto di "non credere più allo sport pulito": "Si è preso la piena responsabilità per errori di altri e di conseguenza i 3 mesi di sospensione. Uno stop più lungo avrebbe reso lo sport più pulito? Non penso". Oltre a Wawrinka va giù duro contro Sinner anche l'ex tennista Eugeny Kafelnikov: "Dopo gli ultimi sviluppi, se giocassi ancora, ogni qualvolta mi trovassi davanti Sinner mi rifiuterei di scendere in campo, non importa se è il primo turno o la finale. Ma temo che nessuno avrà il coraggio di farlo. La Wada è un'organizzazione sporca, se ti accordi con loro è perché sai d'essere colpevole. Se sei sicuro al 100% della tua innocenza, come lo era Sinner, perché accetti 3 mesi di squalifica? Non ha senso secondo me". "Mi sembra un po' troppo conveniente", il piccante commento dell'altro ex tennista inglese Tim Henman in un'intervista con Sky Sports Uk. "Sono convinto che Sinner non lo abbia fatto di proposito ma è un po' troppo conveniente fermarsi tra uno Slam e l'altro. E' una decisione che lascia l'amaro in bocca"