Felix Monsen sorprende tutti nella prova della discesa iridata a Saalbach

A sorpresa e con il pettorale 34, lo svedese Felix Monsen in 1.41.36 e' stato il piu' veloce nell'ultima prova in vista della discesa iridata di domani sulla pista ''Cristallo di neve'' di Saalbach. Miglior azzurro Dominik Paris con il 5/o tempo in 1.42.06 mentre alle spalle di Monsen sono arrivati il piu' quotato svizzero Alexis Monney in 1.41.69 e l' austriaco Vincent Kriechmayr in 1.41.79. Mentre lo svizzero Marco Odermatt, campione in carica e vincitore del superG di venerdi', ha preferito riposare, per l'Italia hanno chiuso un po' piu' indietro Florian Schieder (1.42.59), Giovanni Franzoni (1.42.61) e Mattia Casse ( 1. 42.82).