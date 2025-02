Ferrari: Hamilton a Fiorano, primi giri sulla SF-25

Primi giri di Lewis Hamilton sulla SF-25. E' cominciato da poco a Fiorano, tra l'entusiasmo del pubblico, il lavoro del pluricampione del mondo britannico con la nuova Ferrari, che come avvenuto in mattinata per Charles Leclerc prevede qualche tornata sulla pista privata e delle riprese video. Anche Hamilton, come aveva fatto il monegasco, al primo passaggio non ha mancato di salutare i tifosi.