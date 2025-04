Ferrari in ritardo su McLaren e Red Bull: Vasseur ammette gap di 2-3 decimi

I primi tre GP della stagione hanno rivelato un gap delle Ferrari con McLaren e Red Bull di 2-3 decimi al giro. "E' una valutazione giusta - ha ammesso a Sky Sport il team principal Fredric Vasseur - Il quadro attuale é questo e dobbiamo lavorare partendo da qui".

Hamilton é stato l'unico a partire con gomme dure, per passare alle medie, ma senza trarne il vantaggio sperato. Questo perché "non c'era una grande differenza tra dure e medie" ha risposto Vasseur.

Sono in arrivo parti nuove per la SF-25? "Presto, ma prima bisogna sistemate i problemi di bilanciamento. Allora avrà senso portare aggiornamenti, ma non bisogna aspettarsi che in un giorno si ribalti la situazione" ha concluso il manager.