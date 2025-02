Ferrari SF25: Nuova Monoposto per la Formula 1 2025 con Leclerc e Hamilton

Rossa come sempre, certamente, ma con tante novità migliorie che saranno determinanti per tornare a vincere con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Pochi minuti dopo lo show alla O2 Arena di Londra, con la presentazione essenzialmente estetica, mostrando in sostanza la livrea ufficiale, delle 20 monoposto che parteciperanno al mondiale di Formula 1 2025, la Ferrari ha diffuso un rendering e alcuni dati tecnici della SF25, che domani per la prima volta scenderà in pista a Fiorano.

Pur senza entrare nei particolari, disponibili tra poche ore dal vivo, dal rendering si può avere un'idea degli caratteristiche principali della vettura, che la Ferrari definisce del tutto nuova, con soluzioni tecniche in discontinuità con il passato. La modifica più evidente messa in atto dal team tecnico diretto da Loic Serra è la sospensione anteriore, che passa dallo schema push rod a quello pull rod, per rendere più pulito il flusso d'aria che investe la vettura e ampliare i margini per lo sviluppo aerodinamico. La vettura è un'evoluzione della monoposto 2024.

Dal punto di vista della power unit, la 066/15 non prevede innovazioni tecniche dal momento che l'architettura del propulsore è congelata per regolamento dal 2022. Si è lavorato allo scopo di migliorare ancora, spostando l'attenzione verso un'ulteriore ottimizzazione della strategia di utilizzo dei propulsori e per migliorare affidabilità.

Quanto alla livrea, è cambiata in maniera significativa e presenta, sottolinea la Scuderia, un'ideale fusione tra passato, presente e futuro che nel contempo vuole essere una dichiarazione di stile, potenza e tradizione. Sul Racing Red 2025, di tonalità più scura e con finitura opaca, si staglia una fascia bianca inclinata che attraversa la monoposto simboleggiando il dinamismo e la visione proiettata al futuro. A intervallare i volumi, dettagli che parlano di equilibrio tra tradizione e modernità: una fascia in rosso lucido e una bianca, sottili ma essenziali, che richiamano la cura sartoriale che si ritrova sulle uniformi e sulle auto che Ferrari produce ogni giorno.

"La SF-25 è un'evoluzione della SF-24, eccellente base di partenza - ha detto Serra -. Abbiamo lavorato duramente, cambiando il 99% della monoposto, evolvendone l'architettura in maniera di massimizzarne le prestazioni. La sospensione anteriore è solo il più evidente dei tanti cambiamenti significativi che abbiamo apportato. Siamo dunque pronti a fare del nostro meglio per trovare quei guadagni, anche marginali, che potranno fare la differenza. Non vediamo l'ora di scendere in pista".

Dopo lo shakedown di domani a Fiorano, la SF-25 partirà per il Bahrain dove sarà impegnata nell'unico test ufficiale in vista del via della stagione, previsto in Australia il prossimo 16 marzo.