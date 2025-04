Ferrari si prepara per il GP di Miami: obiettivo migliorare le prestazioni della SF-25

"Vogliamo continuare a fare progressi sul piano della prestazione, sull'onda delle incoraggianti prove offerte dalla SF-25 nelle gare di Bahrain e Gedda". Così il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, inquadra l'obiettivo della Scuderia per la sesta tappa del Mondiale di Formula 1, il Gp di Miami, che prevede anche la gara Sprint. Un impegno che riduce il lavoro in pista nelle libere e per questo, spiega il manager francese, "ci siamo preparati al meglio in fabbrica, con un aumento del peso specifico di quanto fatto al simulatore e nei briefing preparatori".

"Dopo alcuni giorni trascorsi a Maranello, utili per analizzare i dati raccolti nella prima tripletta stagionale, siamo pronti per scendere in pista in Florida - prosegue Vasseur -, una gara particolare per molti aspetti, in cui avremo modo di celebrare un anno di collaborazione con il nostro title partner, HP".

Per questo motivo le due SF-25 scenderanno in pista con una livrea speciale, mentre Charles Leclerc e Lewis Hamilton useranno una tuta diversa da quella classica, in bianco e in blu, colori del logo del colosso dell'informatica. La Ferrari ha poi annunciato di aver chiuso un accordo pluriennale con la casa produttrice di campagne 'G.H.Mumm', che diventa official partner del team.