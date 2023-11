Festa della Cultura Paralimpica, Abodi, "lo sport è un linguaggio universale"

"È un linguaggio universale - ha affermato il Ministro dello Sport Andrea Abodi prima dell'inaugurazione a Taranto del Festival della Cultura Paralimpica, dove è presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella -. Lo dice proprio lo spirito di questo appuntamento. Quella dello sport in generale e della cultura paralimpica merita un'ulteriore affermazione che non è solo dettata dalle medaglie, tante, crescenti e un numero sempre più ampio di persone che riscopre la vita in qualche maniera. Una ricerca molto interessante ci fa sapere che il 75% delle persone con disabilità, quindi degli atleti paralimpici che intraprendono questo percorso, sono felici. Penso che questa sia una chiave di interpretazione dello stato d'animo che dovremmo scoprire anche noi, che pensiamo sempre a quello che non abbiamo, mentre queste donne e questi uomini riescono a valorizzare al massimo quello che hanno".