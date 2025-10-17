Festa per i 118 anni dell'Atalanta, patch speciale sulle maglie

L'Atalanta compie 118 anni e li festeggia con una serie di iniziative supportate da gruppi e associazioni di tifosi. Domenica, contro la Lazio, una patch celebrativa comparirà sulle maglie di gioco. In occasione della partita di Champions League con lo Slavia Praga mercoledì prossimo, è attiva a partire da stamattina la promozione speciale con 118 biglietti fra Tribuna Rinascimento, Tribuna Ovest e Pitch View in vendita al 50% del prezzo.

Oggi, invece, le celebrazioni dei tifosi presso la Curva Sud dello stadio, che alle 20.30 culmineranno nel saluto di dirigenti, staff, calciatori attuali ed ex dalla balconata della Curva Sud. Alle 18.30, l'apertura della mostra "Come una seconda pelle" con oltre 300 maglie storiche con spazio ristorazione attivo.

Alle 21.30, infine, via ai veli della statua celebrativa dell'Europa League posta all'esterno della la Curva Sud Morosini medesima, scolpita grazie alle sottoscrizioni del pubblico, alta due metri e del peso di 5 tonnellate, già posizionata ieri.