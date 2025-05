Festa scudetto Napoli: tifosi azzurri celebrano nei Quartieri Spagnoli

Non poteva mancare l'omaggio a uno dei luoghi iconici del tifo azzurro, il largo dei Quartieri Spagnoli dedicato al Diez, al secolo Diego Armando Maradona, nei festeggiamenti dei tifosi azzurri per il quarto scudetto.

Alcune centinaia di persone - un numero nutrito ma inferiore rispetto alla folla che qui si diede appuntamento in occasione della festa scudetto di due anni fa quando il Napoli giocò in trasferta la partita decisiva e non c'era la concorrenza della partita allo stadio - si sono ritrovate nella piazzetta dominata dal murale dedicato al Pibe de Oro nel cuore dei Quartieri Spagnoli, e meta di culto di turisti da ogni dove, per seguire la partita su maxi schermo.

Qui hanno atteso la fine del match col Cagliari per poi dar vita alla festa fatta di canti, balli e fumogeni azzurri. Due i cori più gettonati "La capolista se ne va" e quello sulle note della hit di Raffaella Carrà dedicata a Pedro, il campione spagnolo della Lazio che con la sua doppietta all'Inter domenica scorsa ha deciso di fatto la lotta per lo scudetto. Per finire con un classico della melodia partenopea "O' surdato nnamurato".

I fuochi d'artificio hanno salutato il triplice fischio finale dell'arbitro Lapenna. Dai vicoli del centro storico sono partiti i primi caroselli di moto e i tappi delle bottiglie di spumante sono volati innaffiando i presenti per una festa che è solo all'inizio.