Feyenoord Campioni, Lazio e Slot? Senza Arroganza

Non prendiamo in considerazione la sconfitta della Lazio a Bologna. Andiamo a Roma senza arroganza, con buone sensazioni. Sappiamo quanto sia difficile giocare fuori casa in Champions, avendo vinto in Olanda e perso in trasferta in passato. Questo è quanto ha detto Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ai microfoni di ESPN alla vigilia della sfida europea contro la Lazio, battuta 3-1 al De Kuip. Ha aggiunto che sarà una partita completamente diversa rispetto all'andata, poiché non avremo al seguito i nostri tifosi. La Lazio ci conosce molto bene, e viceversa. Hanno passato momenti difficili contro di noi e penso che siano ansiosi di prenderci. Dobbiamo essere pronti. Non vediamo l'ora di affrontarli nuovamente e di esibirci ai massimi livelli.