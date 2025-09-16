Fifa aumenta la ricompensa ai club per giocatori in nazionale

La Fifa ha annunciato un allargamento del 'Fifa Club Benefits Programme', il programma che ricompensa i club che forniscono giocatori alle nazionali per le competizioni della federazione internazionale. Da quest'anno, l'ammontare di utile messo da parte e destinato ai club passa dai 209 milioni di dollari erogati dopo il Mondiale in Qatar 2022 a 355 milioni di dollari (300 milioni di euro): un incremento del 70% circa.

Il programma, frutto di un accordo con l'Eca (l'Associazione europea dei club) prevede inoltre, per la prima volta, che tutti i club che permettono ai propri calciatori di partecipare al Mondiale 2022, comprese le qualificazioni, verranno direttamente ricompensati dal programma.

"Questo ampliamento del Fifa Club Benefits Programme - sottolinea il presidente Fifa, Gianni Infantino - riconosce ulteriormente l'enorme contributo che molti club e giocatori in giro per il mondo danno per la riuscita delle qualificazioni e della fase finale del Campionato del Mondo".

"In Eca siamo lieti di aver collaborato con la Fifa per sostenere lo sviluppo di questo nuovo innovativo programma di benefici per i club - ha sottolineato il presidente dell'Eca, Nasser Al-Khelaifi -. Ciò garantirà che un numero ancora maggiore di club in tutto il mondo venga ricompensato. I club svolgono un ruolo fondamentale nel successo del calcio nazionale e questa iniziativa ne riconosce ogni elemento, dallo sviluppo iniziale fino al rilascio per le partite più importanti".