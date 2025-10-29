Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Fifa e Dazn lanciano FIFA+,nuova piattaforma del calcio mondiale

Esordio nel 2026 per la nuova 'Global home of football'

di Redazione Sport
29 ottobre 2025
Esordio nel 2026 per la nuova 'Global home of football'

Esordio nel 2026 per la nuova 'Global home of football'

XWhatsAppPrint

Dopo la Coppa del mondo per club, Fifa e Dazn tornano a collaborare per il rilancio di FIFA+, in una piattaforma che diventerà la 'Global home of football' e sarà lanciata nel 2026. La piattaforma, fa sapere la Federazione internazionale, "combinerà contenuti calcistici di alto livello in diretta e on demand, highlights e accesso esclusivo al dietro le quinte di oltre centro nazionali maschili e femminili e campionati di club. Sarà offerto un servizio di notizie multicanale in più lingue e il palinsesto comprenderà notiziari ogni ora, un programma di analisi settimanale e contenuti on demand come documentari, interviste e serie".

La nuova piattaforma sarà disponibile per tutti gratuitamente e a livello globale, con la possibilità di accedere a contenuti premium a pagamento: dagli ultimissimi gol all'approfondimento di statistiche e notizie in tempo reale, fino alla possibilità di connettersi con altri appassionati tramite contenuti creati da influencer e storie provenienti dai campi del calcio dilettantistico.

"In breve tempo, quella tra Fifa e Dazn si è dimostrata una partnership dal successo straordinario, come dimostrato dai risultati record del mondiale per club - ha detto il segretario generale Fifa, Mattias Grafstroem -. Grazie alla collaborazione con Dazn, Fifa è entusiasta di offrire tramite la nuova piattaforma FIFA+ ancora più contenuti calcistici, oltre che una varietà maggiore di esperienze, emozioni e maggior intrattenimento, ai tifosi di tutto il mondo".

La nostra nuova piattaforma globale di calcio rappresenta una tappa fondamentale della partnership con Fifa ed è un'aggiunta di valore all'ampio portafoglio di contenuti calcistici premium di Dazn - le parole del ceo di Dazn Group, Shay Segev -. Dal prossimo anno, milioni di tifosi in tutto il mondo potranno godere gratuitamente di ancora più contenuti calcistici di altissimo livello su FIFA+ tramite Dazn. Questo lancio rappresenta un passo rivoluzionario per Dazn e Fifa, grazie alla combinazione di tecnologia, contenuti esclusivi e nuove collaborazioni, a disposizione di tifosi e partner in tutto il mondo".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su