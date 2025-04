Figc: Gravina annuncia protocollo eventi per gestire caos recuperi nei campionati

"Ne abbiamo parlato oggi, abbiamo stabilito che sarà predisposto di comune accordo con le componenti, un protocollo che si dovrà seguire per tutti gli eventi che possono accadere". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta il caos recuperi sorto nelle ultime giornate dei campionati a causa della scomparsa di papa Francesco e del fisioterapista del Lecce.

"Quando avviene un caso drammatico come quello di Fiorita ci facciamo prendere da momenti di smarrimento, diventa una reazione umorale - ha aggiunto Gravina -. Per questo serve un protocollo che preveda tutto quello che deve essere fatto in questi momenti".