Figc:il'Safeguarding' all'interno della piattaforma Sostenabilia

Gravina'vogliamo costruire calcio libero da ogni forma di abuso'

di Redazione Sport
25 settembre 2025
Coerentemente con l'aggiornamento del quadro normativo nazionale e in ottemperanza alle indicazioni di Coni e Uefa, prosegue a pieno ritmo il lavoro della commissione responsabile delle Politiche di Safeguarding, istituita lo scorso novembre dalla FIGC per prevenire e contrastare ogni forma di condotta di abuso, violenza e discriminazione tenuta nell'ambito dell'attività federale o connessa all'attività federale. Su Sostenabilia - la piattaforma che mostra la Strategia di Sostenibilità Sociale e Ambientale della Figc - è stata introdotta la nuova Policy Safeguarding, che va a sostituire e ampliare la precedente Policy dedicata alla tutela dei minori e dei giovani abbracciando un insieme più esteso di destinatari, rivolgendosi a tutti i soggetti tesserati e rispondendo quindi alla necessità di garantire protezione, benessere e rispetto per tutte le persone coinvolte nel sistema calcistico.

In questo quadro, l'inserimento della Policy Safeguarding rappresenta un segnale concreto dell'impegno federale sul piano della prevenzione, favorendone la diffusione e la comprensione. E da ottobre la Commissione Responsabile delle Politiche di Safeguarding organizzerà una serie di incontri formativi, coinvolgendo sia i club delle leghe professionistiche sia le società dilettantistiche. "La Figc - dichiara il presidente federale Gabriele Gravina - è impegnata a garantire l'organizzazione dell'attività sportiva nel pieno rispetto della persona, in ossequio alla legge, alle disposizioni del Coni e alle direttive Uefa. Sentiamo la responsabilità dell'importanza che il calcio ricopre a livello sociale e vogliamo coinvolgere i club e i tesserati per aumentare la loro consapevolezza rispetto alle politiche di salvaguardia. Il nostro obiettivo è costruire, tutti insieme, un calcio libero da qualsiasi forma di abuso".

Il prof. Roberto Serrentino, presidente della Commissione, sottolinea come "ci si trovi solo all'inizio di un percorso informativo e formativo che la Commissione intende sviluppare e consolidare nel tempo, tramite la realizzazione di iniziative che possano rendere facilmente comprensibili le politiche di salvaguardia, oltreché ampliando e diffondendo i contenuti realizzati, per offrire ai club, ai tesserati e alle famiglie, strumenti sempre più pratici ed efficaci per prevenire e contrastare ogni forma di abuso".

Per diffondere e sostenere l'implementazione della Policy Safeguarding, sono stati realizzati contenuti multimediali concepiti con un linguaggio chiaro, diretto e facilmente fruibile, in grado di raggiungere in maniera capillare tutte le tipologie di utenti. L'obiettivo del progetto è quello di coinvolgere in modo trasversale ogni categoria di destinatari attraverso video, infografiche e testi descrittivi che, con immediatezza e semplicità, illustrano i principi fondamentali e le linee guida della materia di Safeguarding.

