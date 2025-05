Filippo Tortu pronto per la Diamond League: debutto a Doha dopo il successo in Cina

"Sto bene e sono davvero contento della bella trasferta in Cina, non solo per i risultati in pista, ma anche per il clima con tutta la squadra. Era poi la mia prima volta come capitano e aver avuto questo privilegio mi ha davvero fatto piacere: penso che mi ricorderò questo momento a lungo". Filippo Tortu, in attesa di gareggiare sui 200 metri nella Diamond League, stasera, ha raccontato le sensazioni vissute alle World Relays di Guangzhou.

"Sono venuto direttamente qui a Doha dalla Cina, da lunedì mi alleno sulla pista dove stasera debutterò e penso che come prima gara sia il posto giusto: buon clima serale, ottima organizzazione e un parterre importante che mi stimola" ha aggiunto il velocista azzurro.